ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح سبب فقدانها الوعي أثناء التصوير

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن صمتها لتكشف عن سر فقدانها الوعي أثناء التصوير، قائلة

إنها فقدت الوعي خلال أداء أحد المشاهد وإنّ الفنانة الكبيرة حياة الفهد قامت بالاعتناء بها.

ولفتت الكندري خلال حوارها في برنامج ” كشف حساب ” الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة ” سكوب ” إلى أنها استيقظت لتجدها إلى جانبها، ما جعلها تتأثر وتقبل رأسها ويدها.

وأبانت أن ما حدث في المشهد الذي تم تصويره بعد ذلك وما ظهر من مشاعر كان حقيقياً، مشيرة إلى أنها ما زال عليها أن تخسر بضعة كيلوغرامات لكي تتناسب إطلالتها مع متطلبات الكاميرا.

وحول سبب عدم مشاركتها في مسلسل ” منا رويحة الجنة ” مع الفنانة سعادعبدالله، أوضحت أنها كانت مستعدة تماماً لأداء الدور إلا أنها لم تعرف ما الذي حدث وأدى إلى عدم مشاركتها.