الإطاحة بمطلق النار بالقرب من محكمة في جازان.. والتحقيقات جارية 

تركي السالم(صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية بجازان بمُطلق النار بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان، ولا تزال التحقيقات جارية حتى هذا الوقت لكشف الملابسات.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الحادثة كانت ناتجة عن خلاف أسري، يُنتظر أن تكشف عن تفاصيلها الجهات المعنية.

وأسفرت الواقعة عن إصابة شخص (قريب للجاني مطلق النار) ونقل من الموقع إلى مستشفى الحياة لتلقي العلاج اللازم.

وكان المجني عليه في المحكمة على خلفية خلاف مع الجاني؛ للنظر فيه قضائياً، ولكن وقع إطلاق النار بعد خروج المجني عليه.