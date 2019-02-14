بالفيديو.. مغامرة جديدة لولي عهد دبي برداء مجنح

دبي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو مغامرة جديدة قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وظهر ” الشيخ حمدان ” برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، وقفز من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه.

وعلق عليه قائلاً: ” Future is here .. المستقبل هنا ” .

من الجدير بالذكر أن الشيخ حمدان بن محمد، عُرف عن جرأته وتأديته لمغامرات استثنائية.