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بالفيديو.. مغامرة جديدة لولي عهد دبي برداء مجنح

بالفيديو.. مغامرة جديدة لولي عهد دبي برداء مجنح
دبي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو مغامرة جديدة قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وظهر ” الشيخ حمدان ” برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، وقفز من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه.

وعلق عليه قائلاً: ” Future is here .. المستقبل هنا ” .

من الجدير بالذكر أن الشيخ حمدان بن محمد، عُرف عن جرأته وتأديته لمغامرات استثنائية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة

مثل مغامرته غطس في البحر وصاد سمك وطلع من البحر وشعر راسه ناشف

[ عدد التعليقات: 6471 ] نشر منذ 38 دقيقة

حسناً ***

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