بالفيديو.. مغامرة جديدة لولي عهد دبي برداء مجنح
رصدت إحدى مقاطع الفيديو مغامرة جديدة قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وظهر ” الشيخ حمدان ” برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، وقفز من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه.
وعلق عليه قائلاً: ” Future is here .. المستقبل هنا ” .
من الجدير بالذكر أن الشيخ حمدان بن محمد، عُرف عن جرأته وتأديته لمغامرات استثنائية.
ابو منار[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل مغامرته غطس في البحر وصاد سمك وطلع من البحر وشعر راسه ناشف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65221 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 6471 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسناً ***
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6672 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا سوبرمان هذا في يوم من الأيام بيطلع على عصا مكنسه ولا على مطرحه ويطير كنه ساحر