سيدة تطلب الخلع من زوجها الجزار: ” ريحته لحمة باستمرار حتى بعد الاستحمام “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعد 7 أشهر فقط من الزواج، كما ذكرت في دعواها أن زوجها يعمل جزارا ولم تستطيع تحمل رائحته.

وأوضحت الزوجة في دعواهع أن رائحة اللحمة تلازمه باستمرار حتى بعد الاستحمام، مما يسبب لي حالة قئ مستمر.

وأشارت إلى أنها بعد شهر من الإقامة في منزل أسرتي، زوجها هددها بالزاوج من أخرى إذا لم تعد إلى منزلها، وبالفعل قام بذلك وتزوج داخل شقتها وعلى جهازها الذي أحضرته في زواجها، وعقب ذلك رفض طلاقها، مما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.