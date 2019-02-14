وزير الحرس الوطني يرفع الشكر لخادم الحرمين لإطلاق سراح السجناء المعسرين بالرياض

الرياض(صدى):

وجه الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لإطلاق سراح السجناء المعسرين من منسوبي وزارة الحرس الوطني.

ويشمل إطلاق السراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية؛ ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

اقرأ ايضًا: