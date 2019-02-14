تحذير هام قبل اللجوء إلى شركات التمويل العقاري

عادل الحربي(صدى):

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على ضرورة التأكد أن الشركات والبنوك التي تمارس نشاط التمويل العقاري تحمل ترخيص من مؤسسة النقد العربي ” ساما ” قبل التعامل معها.

وحذرت اللجنة في بيان لها من خطورة التعامل مع الجهات الغير مرخصة والتي تُغري العملاء بمزايا وهمية في دفع الأقساط أو الفوائد أو غيرها بينما تحتال على أموالهم.

وقالت اللجنة أن الجهات المرخصة هي: بنك الرياض ،شركة أملاك العالمية ، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، شركة دار التمليك، مجموعة سامب.

كما تُرخص ” ساما ” بممارسة نشاط التمويل العقاري لبنوك: الأهلي التجاري، السعودي الفرنسي، البلاد، الراجحي، السعودي لإستثمار، السعودي الهولندي، الإنماء، الجزيرة، وفرع الإمارت دبي الوطني.

بالإضافة إلى شركات: السعودية لإعادة التمويل العقاري، وبداية لتمويل المنازل ، وعبد اللطيف جميل المتحدة، ودوتشيه الخليج للتموين، والشركة السعودية لتمليك المساكن.