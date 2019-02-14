تعليق مدرب توتنهام على الهزيمة المدوية لبروسيا دورتموند أمام فريقه

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني (3-0)، في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، إن النتيجة تعتبر إيجابية للغاية، ولكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة احترام الفريق الألماني والذهاب لملعبه “بعقلية الفوز”.

وأضاف بوكيتينو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي: “بالطبع أشعر بسعادة كبيرة، الفريق قدم أداءاً رائعاً، ولكننا قطعنا نصف الطريق فقط، النتيجة كبيرة، ولكن عندما تواجه خصماً مثل دورتموند، فعليك احترامه، والتفكير في خوض مواجهة الإياب بعقلية الفوز”.

ولفت بوكيتينو: “الجميع سعيد، ولكن هناك عمل كبير ينتظرنا”، موضحا:“حققنا نتيجة كبيرة اليوم، وهناك بعض الأشخاص سيقولون إنني اتخذت قرارات عظيمة، وإنني أفضل مدرب في العالم، ولكن هذا لن يجعل مني عبقرياً، أو أن أخسر بكارثة، كرة القدم تتعلق بالانتصار”.

وعن اللعب بـ5 مدافعين، مع تواجد البلجيكي يان فيرتونخن كظهير، أوضح المدرب اللاتيني أن مهمة المدربين هي اتخاذ القرارات، وهذا من صميم عمله.