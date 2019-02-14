فيتوريا يتحدث عن أحمد موسى ويشيد بعبدالرحمن العبيد

نواف السالم(صدى):

أشاد مدرب النصر بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه في مواجهة الأهلي، والتي كسبها النصر 2-1، ونال عبدالرحمن العبيد الكثير من الإشادة من البرتغالي روي فيتوريا، بعد أن قدم مستوى مميزا برغم انقطاعه الطويل عن المباريات.

وطالب العبيد بمواصلة تقديم المستويات الجيدة، في الوقت الذي تسلم فيه فيتوريا أمس التقرير الطبي الخاص بالدولي النيجيري أحمد موسى الذي أكد قدرة موسى على التواجد بمواجهة الفيحاء المقبلة، والتي سيفتقد من خلالها الفريق المغربي نور الدين امرابط الموقوف بالبطاقات الثلاث.

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي الذي نجح في تجاوز إستيكلول الطاجيكي، في التصفيات التمهيدية المؤهلة لملحق دور المجموعات، من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل الفائز من مباراة الملحق الآسيوي بين النصر وأجمك، لينضم إلى المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والمتأهل من ملحق الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني.