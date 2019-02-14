بالصور.. تعرف على الفيلم الفائز بجائزة عالمية في مهرجان ” ساندانس ” الأمريكي

الرياض(صدى):

حاز الفيلم «الدنيا حفلة» على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان «ساندانس» الأمريكي، ليصبح بذلك أول فيلم يرشح ويفوز بالجائزة، متغلبا على 51 فيلما رشّحت لنيل الجائزة.

ويحكي الفيلم على مدى 13 دقيقة، لكاتبه ومخرجه السعودي رائد السماري، قصة شابة مواطنة تعيش في الرياض، تحضّر لحفلة تخرّجها وتصطدم بمشكلات عدة، حيث تقطن في مزرعة خاصة فخمة، وترتدي أفخم الملابس وأثمن الحلي، إذ تهرب منها خادماتها بسبب شخصيتها المتسلطة، وحتى الصديقات اللاتي دعتهن إلى الحفلة لم تحضر منهنّ سوى 3 من أصل 70 مدعوة.

وقدم السماري صورة عادية ومختلفة عن تلك النمطية التي يعكسها الإعلام، فالمرأة عنده ليست ملاكاً أو ضحية فهي شابة عادية لها أحلامها وطموحاتها، وقد أتقنت سارة بالغنيم تجسيد شخصية البطولة.