شيفروليه تطرح نسخ تاهو وسوبربان خاصة بقوة 1,000 حصان

واشنطن(صدى):

بدأت وكالات شيفروليه في الولايات المتحدة مؤخراً بتوفير نسخ فائقة القوة من طرازي سوبربان وتاهو بقدرة 1,000 حصان و1,185 نيوتن.متر للعزم.

يأتي التعديل الجديد لكلا الطرازين من شركة Specialty Vehicle Engineering – SVE المختصة بتعديلات سيارات جنرال موتورز، ما يعني أن النسخ المعدلة من شيفروليه تاهو وسوبربان بقوة 1,000 حصان ستكون مدعومة بضمان 3 أعوام على المحرك والسوبرتشارجر، إضافة لضمان عام كامل على ناقل الحركة المخصص للأعمال الشاقة.

تطلق SVE اسم حزمة High-Output Series Stage II على هذا التعديل المتاح بسعر 66,995$ (251,230 ريال)، دون احتساب سعر SUV شيفروليه تاهو أو سوبربان 2019 اللتان تأتيان بمحرك 5.3 لتر، وللباحثين عن تعديل أرخص، يمكن اختيار حزمة Stage I التي ترفع قوة المحركات إلى 810 حصان و1,016 نيوتن.متر للعزم.

تستهل التعديلات عبر محرك جنرال موتوز V8 سعة 6.2 لتر، حيث يتم زيادة السعة إلى 6.8 لتر مع إضافة مكابس ألومنيوم، عمود كرنك من الفولاذ المصقول وسوبرتشارجر ضخم.

هذا وتحصل الخارجية على عدة إضافات أيضاً تتضمن أنبوب عادم خلفي مزدوج من الستانلس ستيل مائل لأحد الجانبين، شارات خاصة بالخارجية والداخلية، مساند رأس تحمل شعارات خاصة، إضافة لوجود عدة خيارات تتضمن عجلات 22 إنش، طلاء أبيض خاص وحزمة تعليق رياضي تقلل من الارتفاع بقدر 51 ملم.