” موبايلي ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي للاتصالات باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض .

وقالت الشركة أن الوظائف المتاحة هي :

. – مدير مشاريع تقنية المعلومات وإدارة المحافظ ، شريطة درجة البكالوريوس في “الهندسة، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات” ، أو ما يعادلها.

. – مدير عقود تقنية المعلومات وإدارة الميزانية شريطة درجة البكالوريوس في “المالية، المحاسبة”، أو ما يعادلها

. -مسؤول إدارة القوى العاملة شريطة درجة البكالوريوس في تخصصات”إدارة الأعمال، التسويق “أو ما يعادلها

وأبانت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا حتى تاريخ 6 مارس 2019م على الرابط التالي :هنا