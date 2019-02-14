” موبايلي ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فتحت شركة موبايلي للاتصالات باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض .
وقالت الشركة أن الوظائف المتاحة هي :
. – مدير مشاريع تقنية المعلومات وإدارة المحافظ ، شريطة درجة البكالوريوس في “الهندسة، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات” ، أو ما يعادلها.
. – مدير عقود تقنية المعلومات وإدارة الميزانية شريطة درجة البكالوريوس في “المالية، المحاسبة”، أو ما يعادلها
. -مسؤول إدارة القوى العاملة شريطة درجة البكالوريوس في تخصصات”إدارة الأعمال، التسويق “أو ما يعادلها
وأبانت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا حتى تاريخ 6 مارس 2019م على الرابط التالي :هنا
اترك تعليقاً