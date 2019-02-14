امرأة تخلع زوجها بعد رفضه الزواج من أخرى

القاهرة(صدى):

لم يشفع لها خدمتها لزوجها وأبنائهما الخمسة طوال 13 عام كي يرحمها من عناء الإنجاب ثانيةً والمعاشرة مراراً على الرغم بعد اصابتها بمرض في القلب يمنعها من مطلبه .

إنها حكاية زوجة مصرية أربعينية لجأت لدعوى خلع كي تشتري ما بقى من عمرها بعيداً عن زوج لا يهمه إلا رغباته ، رغم أنها سمحت له بالزواج من أخرى .

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسر ة : طلبت منه يتجوز واحدة تانية تلبي طلباته بس رفض وأجبرني على ممارسة العلاقة الزوجية بشكل متكرر رغم ان حالتي متسمحش بكده بأمر الطبيب المعالج .

وحينها قررت الزوجة أن تتناول حبوب منع الحمل خوف على حالتها الصحية، وعندما اكتشف الزوج أمرها ضربها وعنفها، لتقرر الزوجة الخلاص منه نهائياً .