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امرأة تخلع زوجها بعد رفضه الزواج من أخرى

امرأة تخلع زوجها بعد رفضه الزواج من أخرى
القاهرة(صدى):

لم يشفع لها خدمتها لزوجها وأبنائهما الخمسة طوال 13 عام كي يرحمها من عناء الإنجاب ثانيةً والمعاشرة مراراً على الرغم بعد اصابتها بمرض في القلب يمنعها من مطلبه .

إنها حكاية زوجة مصرية أربعينية لجأت لدعوى خلع كي تشتري ما بقى من عمرها بعيداً عن زوج لا يهمه إلا رغباته ، رغم أنها سمحت له بالزواج من أخرى .

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسر ة : طلبت منه يتجوز واحدة تانية تلبي طلباته بس رفض وأجبرني على ممارسة العلاقة الزوجية بشكل متكرر رغم ان حالتي متسمحش بكده بأمر الطبيب المعالج .

وحينها قررت الزوجة أن تتناول حبوب منع الحمل خوف على حالتها الصحية، وعندما اكتشف الزوج أمرها ضربها وعنفها، لتقرر الزوجة الخلاص منه نهائياً .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44373 ] نشر منذ 6 دقائق

` a̴̧̝̫̫̜̘̠̞͚̠̟̍̂̃͌́̈́̌̎̄͜͝͠ẗ̴́͐͝ ̓ ̨͉̠͚͔̙̀̃͘ e̶̢̲͇̜͌̐͌̓ľ̸̛̽ ̅̓̏ ͓̞͍̲͓̥͒̌̽͂̍͠y̸̨̛̛̝̮͂́̆̐́̑̂͐̀̋̅͛ ̴͙̩͕̏̈́̾͊̃̕̚ͅI̵ ̤͕̹͉̬͈̲̝̑’̸̡̨̧͖̝̼̪̤̟̜͎̼͔͖̆̒́̀̈ͅv̶̑̒ ̪̺̘̼̟͎̦̬̍͐̽̍͝ê̴̩̝̐̎̂͊ ̵̡͖͍͇̱͎͛̋͊͆̐̈̚ͅ ̢̯̱̺̮͎̯b̴̛̞͕̱̘͌̕ë̶́ ̖̬͓̮̭̫̼̬̦̜̺͎͐̆̎͋͝e̷͒͒̄ ̡̘̌̓͗̕͜͝ ̤̜̟̣̘̗̙̻͜ñ̶͂̄̀̐̆͆̋̂͂̇͠͠͝ ̨̣̩̖̲̝̲ ̷̨̛̙͎̞̬̣̘̫͇̫̕ͅc̴̨̝͙̲̱̘͚̺͌̄o̸̡͙͎̹͇͗͆̈́̋͠n̸̝̯͕̬̥̦̪͙͖̔̈́̀̈́̇̎̋́̔̽̇̈́͛̒̚t̸̡̧͇̲̯̹̩̬͗͆̐͂́̑́̌̎̆͝e̷̡̧͕͈͕͈͑̎m̸̛̮͙̈́͋p̸̡͇͠ ̯͉̖̘͓l̶̯̗̙̅̐̐̍̔̀̅̀̅̓̒̓͝a̶̒͐̕͘͝ ̆ ̧̦̗̠̥̮̺͖̥̾̑́̏͋͜t̵̨̧̨̛̙͙̯̟͖̠̞̭͉̖̆́͂̃̇͂̇̈́̕͜͠͠i̶͛ ̧̨̧̨̭̲̦̣͖̪̑̎̍̾͘͝ǹ̷̎̀ ̞̺̙̭̙̺̤͈̘̙̼̑̂͛̈́͋͆͛̄̈́̃̚͜g̶̲̣̦̈́8w0 ̷̆̒̈̔͂͘ ͈̪̦ͅ ̢͇͔̩͈̗̺̖ͅm̶̔̀̉͝ ̢̡͙̮͍̩̽̏͗̎̽͝͝ȍ̷̼̲̺̝̑̃̈́̎̕v̵̧̧͚̣̩̟̣̔́ͅï̴̢͎̼̱͖̭̹̺͙̝͜͜͠n̸̜̹͔͇̘̠̼̲͇̬̼͕̾͌͑͋̂̓́͘͝g̶̐̓̌̓͛͋̂̑̅ ̜͛̈͒ ̮̦̫̤̥͜ͅ ̣͙ ̵̨͈̝̠͓̻͈̪͈̺͓͆̈́ǒ̷͓̔̄̅̑̈́̔̆̀͘̕͝ ̣̞̘ử̵͙͍̮͔͕̲̗̣͈̼̲̱̈́̃͆̂̏̅̂̅̉͘͝͝ț̴̲̣͗̆͊̀́̏͋͘ ̷̢̙̟̭̟̪̲͇̼̜̣̀̈̓͊́̀͝a̷͠ ̢̠̺̺͖̟͈̩̓͌̉͌̀̅̔͜͜ ̶ ̡̰̻̲̯̟̗͉͚ͅ ̢̱͇̙ḻ̴̦͕͖̲͔͇͕͉̹̺̜̦̭͎̈́͝I̶̧̖̰̘̬͔͓̝͓͈̺̯̍̋ ̵̖̞̱̟̼̔̑̋́j̷̛̇̀̑͘ ͈̩̰̟̭̓͒u̶̝͂̽̒š̷̡̛̠̦̰̥̤̤̻̟̮̦͒̍̃͋̚͠ẗ̸̚͠͝ ̺̤͓̘͈̤̦͖̤́͆͋̀̏͝ ̴͍̬̥͍͎̜̤̲̠̗͖͂̆̂̈́̃͋́̈̂̀̕̚̚͜ ͖̦b̸̧̙͉̦̘̖̤̪̣͙̱̥͔͉͌̍̌̇̑̃͛̓̀̈̉̆̋͘͜ö̷́̾̈̈ ͊ ̧͈̙̪̩̖̹̗͓̬͍̤̬̀͗ư̴̼͈̺̪̤͔̺̏̉̃̾̌͊̀̕g̸͎͓̦̦͚̦̬̰̃̏͝ḧ̷͈͕̦͎͓̰͍̪͉̫̓̈́̌͗̂͜͝͝ͅt̵̖̂̆̆͋̏̚̚̚͝ ̹̱̙͙ ̷̡̛̞̠́̓̈́̋̉̂͆͛̾͑̑̕̕͠ṫ̷̌ ̂ ̰̐͑̎͗͆͜h̵̡̲͍͙̠̖̆͊̀͜é̷͉̜͈̼͈̭͈̣̟̔͊͗̈́̄̐͝͝ͅ ̡̜̬̰ ̶̡̞̬͇͖̟̯̻͚̱͇̘̞̉̌̆̃̽͋̍̀̈͗́͋̏̂͜ͅr̵͉̮͍̮̟͎͔͆̍̕a̶̡̡̧̠͓̻͎̝̦͊͐̑̓̽̈́͛r̷̢͉̥̜̠̟͉̯̂͐͋̄̓̆̍̚͠͝ i̸̢̧͇͚͙͇͍̥̝̖̎͆͊͜͝ ̸̼̮̣͇͋̆̈́I̵̍̃̐̓̒̓͊̚ ̧͔̪̹͔̖̞̭̟̘͔̦̏̉͂̽͌ ̶̨̟̱̯͎̜̰̮͐͐̽͒͐̆̈́͝ ͚̘j̵̾ ͖̭̗͎u̵̐ ͑̐͊͠ ̜̂͆̓s̴̏͌̐̅̎ ̧̛͓̣̦͍̘̤̓̈́ͅt̶͒̍̏͝ ̡̡͚̦͍̫͖̯̔ ̴ ̋͒͐͗̀̒͊̎̈́̚͠ ̢̄͆ͅ ̢̢͇̲̯̰̝c̶̜̉̓̔̑̽̕̚̚ȓ̵̑͊̂͝ ̠́̓̑͐̽̈́̚͘a̵͈̦͑̈́̐͑̂ş̸̡͎͕̙̖̲̞͖̻̯̜̮͂͗̔̉͌̒̓̓̑͒̒͝ͅh̵̡̨͚̪̠͖̪͕̑͗͛͐̾̐͆͊͗̈́͆̍̄̌͠ ȩ̷̛̂̂̈́̅̈́͛̈́́̅̽̃̚͠ḋ̸̝͊͋̅ ͉̝̝̹̬̤̤̠͎͔̜̟ ̸͛̈̈́͝ ̙͈͎̤͈͖͜i̸̎ ̈́̄́ ̨̛̮̜̩̣̮̟͈̮̩̚t̸ ̫̫͑͂̀̔͛̆͐̍̔̕̕̚̚͠ ̵̛̋͆̄͒͐̀̓̆̚͝ ͍̦̠ ̺̺ͅǒ̷́̀̄̓ ̬̹̀ư̴͍̘̮͍̽̀̐̐̎̚̚t̴̖͇̣͋͌̃̀̽̑̓̄ ̸̧̯̻͎̦̞̲͚̼̲̍̀͊̈́͝ţ̵͔̲̩͖̯͔͎̈́͒̓̅̅́͒̃̒̉̋́̕͘͜ͅh̸̛͙͑̑̀ͅẽ̴̛̒̈́͐̍͛̚ ̖͓͕̟͔͍͍̀̀̔ ̸̡̗̤̱̩̃͛͛͗̈̃͋l̶̪̣̥̲͙̘͊ó̶̡̜̬̲͜͝͝ ̡̫̜͇͕̘̦̤̩t̶ ͌̂̈́̽ ̈́ ͍̯͓̟̞̪̤́̓̀͌͛̀̎ ̪͓̥̪͇̼ ̸̛̑̀͘͠ ͈̝̤̦́͑̓̎̌͋́͘̕ ̖̗
̷̧̐̒͊̏̄͋̓ ̬̣̦̯Į̷̤̣̩̩̔̾́̈́̃̂̀̌̽̀̓͊̓̑͗’̶̢͔̼̉̀̽͂̓͂ḿ̸̓̑̔̆̃ ̦͈̞̭̟̏ ̴̛̩̥̂̃́j̴̭̪̐̀̈́͠ ̢͔ṵ̸̧̣̫̝̜͇̥̙͂̃͊͆ş̸̡̧̻̞̼̍t̶ ̪̬̺̫̝͎̭̈́͐̀̔̌͐

سامحوني. ☹

التعليق طاح في الموية كنت مرسل لكم كلام حلو

😂😂😂

[ عدد التعليقات: 44373 ] نشر منذ 3 دقائق

هههههههه هههههههههه
أمزح
عمومآ
إذا شفت زوجتك تنصحك تروح مع أخوياك وتقطون بأستراحة وتسهرون فيها
وإذا شفتها تهاوشك أنت ماعندك ربع ماعندك أهل تروح لهم
وإذا شفتها تنام قبل ماتجي أنت البيت
وإذا شفتها لابسه بناطيل ضيقة تتعب وأنت تفتح
وإذا شفتها كل اشوي تتعذر وتتهرب منك
وإذا شفتها تتصل على أمها وخواتها وتقول تعالوا نامي عندنا
فأدر أنك زودت العيار وطفشتها
وطلعت عيونها
فحاول لاتزعل وتزوج من وحده ثانية
وفالك التوفيق🤗🤗🤗

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