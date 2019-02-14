بالصور.. نيسان تكشف عن محركات جديدة من أيقونتها قشقاي

طوكيو (صدى):

كشفت شركة نيسان النقاب عن الموديل الخاص قشقاي N-Motion الجديد، الذي يزخر بالمزيد من التعديلات التصميمية والتجهيزات الإضافية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص من سيارتها، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، يمتاز من خلال الكشافات العاملة بتقنية LED بشكل كامل وتجهيزة حماية قاع السيارة بلونها الفضي والسقف الزجاج البانورامي.

زودت السيارة بأغطية المرايا باللون الفضي وجنوط سوداء قياس 19 بوصة وطلاء معدني بخمسة ألوان مختلفة، ومن الخصائص الجديدة، التي تتمتع بها السيارة أيضا اللون البرتقالي على الكسوات القماشية والسجاد.

ويعتمد الموديل الخاص على خط التجهيزات N-Connecta، الذي يتضمن مكيف الهواء الأوتوماتيكي ثنائي المناطق ومستشعرات الضوء والمطر، كما تزخر السيارة أيضا بنظام الملتيمديا مع شاشة لمسية قياس 7 بوصة ونظام التحكم الصوتي ودمج الهواتف الذكية ونظام الكاميرا 360 درجة مع مانع التصادم ومساعد الزاوية الميتة.

وتقدم الشركة اليابانية لسيارتها الجديدة باقة من محركات البنزين 1.3 لتر بقوة 160 حصان وأخر ديزل 1.5 لتر بقوة 115 حصان ومتصل بناقل حركة DCT مزدوج القابض.