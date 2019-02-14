سبب اعتذار عبدالمجيد عبدالله عن المشاركة في الحفلات الداخلية والخارجية  

الرياض(صدى):

كشف مصدر مقرب من عبدالمجيد عبدالله عن سبب اعتذاره عن المشاركة في الحفلات الداخلية والخارجية، قائلا:” إن ظروفه الصحية منعته من المشاركة”.

ولفت المصدر إلى أن عبدالمجيد ينوي حضور الحفلات الداخلية والخارجية بأعمال جديدة والظهور بثوب مختلف.

وكان الفنانُ عبدالمجيد عبدالله قدم اعتذاره عن المشاركة في مهرجان هلا فبراير الغنائي لهذا العام في دولة الكويت بعد أن كان اسمه من ضمن الفنانين المرشحين في هذه المشاركة، أسوةً بعدد من الدعوات التي قُدّمت له داخل المملكة وخارجها.

وعبرت جماهيره عن استياءها من اعتذار عبدالمجيد عبدالله عن المشاركة ومواصلة مقاطعة الحفلات الداخلية قبل الخارجية وهو الذي كان يُطالب بوجود العائلات لإقامة الحفلات.