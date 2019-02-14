كراني: كتلة قطبية باردة تضرب أجواء المملكة وتؤثر على عدة مناطق

عادل الحربي(صدى):

كشف حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس عن توقعاته بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، لافتا إلى بداية تدفق الكتلة القطبية الباردة عبر أجواء منطقة تبوك، حيث تمتد تدريجيًا إلى الحدود الشمالية، ثم الجوف،وجنوب تبوك وسواحلها، وبعدها المدينة المنورة وسواحلها کإعلان لبدء عدم الاستقرار.

وأبان كراني أن الحالة تأتي بصحبة غطاء سحابي على الشمال، والغربية، والوسطى، والمصايف، وجازان وسواحلها، وتتهيأ الفرصة لتكون خلايا ممطرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لفتت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.