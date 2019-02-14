إنجاز 60 % من أعمال توسعة الساحات الغربية بالمسجد النبوي الشريف

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن انجاز أكثر من 60% من أعمال توسعة الساحات الغربية بالمسجد النبوي الشريف ، مع تضافر الجهود لإتمام الأعمال في أسرع وقت .

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإستيعابية للمسجد إلى 1.8 مليون مُصلي فضلاً عن 230 ألف مُصل آخر بساحات المسجد .

الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد تفقد مطلع الشهر الجاري أعمال التوسعة بالساحات الغربية معلناً ربطها بالساحات الأخرى لإستيعاب الكثافة وسهولة حركة المعتمرين والزائرين .