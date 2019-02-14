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6 علامات تؤكد إصابتكِ بالاكتئاب.. انتبهي لها

6 علامات تؤكد إصابتكِ بالاكتئاب.. انتبهي لها
أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة أمل محسن استشاري الأمراض النفسية ، أن الاكتئاب، مرض نفسي يتطلب المثابرة على العلاج. فالأشخاص المصابون بالاكتئاب وخاصة السيدات ، يواجهون رحلة شاقّة للتخلص منه، تعتمد على الأدوية أو العلاج النفسي أو كليهما .

وكشفت دكتورة أمل عن أبرز الأعراض الخاصة بهذا المرض النفسي لدى النساء ، ومنها :

1-الغضب:
وإن كان على أبسط الأمور، فالغضب السريع والدائم أولى مؤشرات عدم قدرة احتمال التعرّض إلى الضغوط النفسية، التي تؤدي في النهاية إلى الاكتئاب النفسي.

2-ضعف التركيز:
القدرة على التركيز يجب أن تطال النواحي كافة، وليس فقط مهامّ العمل اليومية.

3-الإرهاق:
أيّ انعدام للقدرة على القيام بأيّ شيء، والرغبة في النوم دائمًا بشكل يصل إلى 16 ساعة أو أكثر في اليوم، كنوع من الهروب من مواجهة الأمور غير المرغوب فيها.

4-العزلة:
وهي الرغبة في تجنّب التعامل مع الأشخاص المحيطين والرغبة في الوحدة، كما الجلوس دائمًا بالغرف المظلمة على انفراد.

5-فقدان الشهيّة:
بعض الأشخاص عند التعرض إلى الغضب أو الحزن المُفرط، يواجهون الأمر بتناول كميات كبيرة من الأطعمة، ولكن في حالة الاكتئاب يصبح الأمر مختلفًا، فأحد شروط الإصابة بالاكتئاب هو فقدان الشهيّة.

6-الحزن:
البكاء الملحوظ على أبسط الأشياء التي يمر بها الشخص، والتي قد لا تستأهل، بالإضافة إلى الشعور بالحزن، أمران في غاية الأهمية، ويؤكدان حتمية الإصابة بالاكتئاب.


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