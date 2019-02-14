عموري يعود مجددا لصفوف الهلال 

نواف السالم(صدى):

اقترب الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة بعدما قطع شوطاً في مرحلة التأهيل العلاجي بعد عملية الرباط الصليبي للركبة، التي خضع لها في مدينة برشلونة الإسبانية نوفمبر الماضي.

وأتبع عموري البرنامج الموضوع من قبل الطبيب المعالج رامون كوجات، الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي ما قبل الأخيرة، والتي خضع لها عام 2011.

و يواصل سلمان الفرج، لاعب الفريق، التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها قبل أيام في مدينة ليون الفرنسية، حيث ستكون عودته في فترة إعداد الفريق للموسم المقبل.