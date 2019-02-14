تجديد خطوط مصنع مازيراتي لإطلاق أحدث النماذج الرياضية

بوخارست(صدى):

تسعى مازيراتي إلى تجديد خطوط الانتاج بدءاً من الخريف لإطلاق أول النماذج الإنتاجية لطراز جديد كلياً من سيارات “مازيراتي” الرياضية خلال النصف الأول من العام المقبل.

اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة “مازيراتي” هيرالد جاي ويستر، مع بالما كوستي، المستشارة الحكومية للأنشطة الإنتاجية في إقليم إميليا رومانيا؛ لمناقشة مستقبل مصنع “مازيراتي” في مودينا.

وخرجت توصيات الاجتماع على تكريس الرسالة الاستراتيجية للمصنع التي نصت عليها خطة “مجموعة فيات كرايسلر آوتوموبيلز” الصناعية عام 2018، واستمرار المصنع لإنتاج السيارات الرياضية عالية الأداء والتقنية انسجاماً مع قيم وتقاليد “مازيراتي” التي تمارس نشاطها في مودينا منذ عام1939.

ويساعد ذلك على توظيف خبرات فريق إنتاج سيارات “مازيراتي” التي تتطلب إمكانيات ودورة تصنيع خاصة يتضافر فيها الابتكار والحرفية مع الاهتمام الصارم بالتفاصيل وتطبيق أعلى معايير الجودة ليتم تصنيع منتجات حصرية فريدة تمثل فخر الصناعة الإيطالية حول العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي على الدور المحوري لمصنع مودينا ضمن خطة “مازيراتي” الصناعية 2018-2022؛ واستمرار الانتاج وتطبيق الخطة التي تسعى لتحديث وتجديد خطوط الإنتاج تمهيداً لإطلاق الطرازات الجديدة.