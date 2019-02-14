” الجوازات ” ترد على استفسار كفيل بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي

الرياض(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة تأكد الكفيل من استيفاء شروط خدمة اصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد .

وأبانت المديرية أنه يًشترط للتأشيرة سداد المقابل المالي المستحق على العامل الوافد بدءً من تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1-يوليو- 2017 م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار التأشيرة، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء .

وقالت أنه في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان ” هوية مقيم ” ، تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي .

جاء ذلك رداً على كفيل وجه استفساراً للمديرية حول سبب ظهور رسالة ” لا يوجد رصيد كافي ” عند طلبه عمل تأشيرة خروج نهائي لعامل وافد رغم دفع رسوم المرافقين .