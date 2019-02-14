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السجن 5 سنوات لـ ” شيخ ” اغتصب قاصرات داخل مسجد

السجن 5 سنوات لـ ” شيخ ” اغتصب قاصرات داخل مسجد
مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في المغرب، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق شيخ، بتهمة التغرير بتلميذاته القاصرات واستغلالهن جنسيًا في حرم المسجد.

وتعود تلك الفضيحة إلى صيف العام الماضي، بعدما تلقت السلطات الأمنية شكوى بخصوص فتاة فرت بعد تقدم شاب لخطبتها، وعند العثور عليها في محطة الحافلات بالدار البيضاء، روت لعائلتها أنها هربت خوفًا من الفضيحة؛ لأن الفقيه الذي يدرسها القرآن فض بكارتها منذ 4 سنوات.

وتقدم والد الفتاة بشكوى رسمية للسلطات، وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق واعتدى على فتيات أخريات يحفظن القرآن على يده، تتراوح أعمارهن بين 9 و 16 عامًا، عرفت منهن 7 بينما فضلت عائلات أخرى التكتم.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23605 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله عليه الحقير
يدعي التدين ويمارس الجنس في المسجد بالاغتصاب

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة

مستغرب من المغاربه ماقتلوه

[ عدد التعليقات: 8240 ] نشر منذ 1 ساعة

طالما انه شيخ ويقوم بتحفيظ القرأن فلقد اضله الشيطان والتبسه -وإلتباس الجن للشيخ صعب جدا وكان اقوى من مقدرت الشيخ على صرفه-وفي هذه الحاله لايخرج هذا الجني الا بموت الشيخ-
سجن خمس سنوات سيسجن معه الجني ثم يجرجا ويعيدا الكره-
الحل لمثل هذه الحاله -قوله تعالى -انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا —-الخ الايه-هذا الجزاء الرادع وليس خمس سنوات تمر مرور الكرام-
اللهم عافنا واعف عنا-

[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 31 دقيقة

اشنقو هذا الشيخ المجرم العاهر عاجلا غير اجل

[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 19 دقيقة

الأخ القرني ، لا يجوز اللعن جزاك الله خيراً ، أنصحك بهذا من أجلك وليس من أجل هذا المجرم الذي صدر بحقه حكم رحيم ومخفف جداً للأسف الشديد !! ، فهو يستحق الإعدام لشناعة الجرم وإفساده في الأرض ، عليه من الله مايستحق .

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