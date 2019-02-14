السجن 5 سنوات لـ ” شيخ ” اغتصب قاصرات داخل مسجد
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في المغرب، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق شيخ، بتهمة التغرير بتلميذاته القاصرات واستغلالهن جنسيًا في حرم المسجد.
وتعود تلك الفضيحة إلى صيف العام الماضي، بعدما تلقت السلطات الأمنية شكوى بخصوص فتاة فرت بعد تقدم شاب لخطبتها، وعند العثور عليها في محطة الحافلات بالدار البيضاء، روت لعائلتها أنها هربت خوفًا من الفضيحة؛ لأن الفقيه الذي يدرسها القرآن فض بكارتها منذ 4 سنوات.
وتقدم والد الفتاة بشكوى رسمية للسلطات، وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق واعتدى على فتيات أخريات يحفظن القرآن على يده، تتراوح أعمارهن بين 9 و 16 عامًا، عرفت منهن 7 بينما فضلت عائلات أخرى التكتم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44368 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنةالله علية
الي مثل هذا
هم من يشوهون الدين
يتلبسون بلباس الدين
ويتسمون بأسمه
وهم حتى أبليس يتبرأ منهم😠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23605 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه الحقير
يدعي التدين ويمارس الجنس في المسجد بالاغتصاب
🐪[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة
مستغرب من المغاربه ماقتلوه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8240 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما انه شيخ ويقوم بتحفيظ القرأن فلقد اضله الشيطان والتبسه -وإلتباس الجن للشيخ صعب جدا وكان اقوى من مقدرت الشيخ على صرفه-وفي هذه الحاله لايخرج هذا الجني الا بموت الشيخ-
سجن خمس سنوات سيسجن معه الجني ثم يجرجا ويعيدا الكره-
الحل لمثل هذه الحاله -قوله تعالى -انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا —-الخ الايه-هذا الجزاء الرادع وليس خمس سنوات تمر مرور الكرام-
اللهم عافنا واعف عنا-
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو صالح[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 31 دقيقة
اشنقو هذا الشيخ المجرم العاهر عاجلا غير اجل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38816 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 19 دقيقة
الأخ القرني ، لا يجوز اللعن جزاك الله خيراً ، أنصحك بهذا من أجلك وليس من أجل هذا المجرم الذي صدر بحقه حكم رحيم ومخفف جداً للأسف الشديد !! ، فهو يستحق الإعدام لشناعة الجرم وإفساده في الأرض ، عليه من الله مايستحق .