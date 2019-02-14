السجن 5 سنوات لـ ” شيخ ” اغتصب قاصرات داخل مسجد

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في المغرب، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق شيخ، بتهمة التغرير بتلميذاته القاصرات واستغلالهن جنسيًا في حرم المسجد.

وتعود تلك الفضيحة إلى صيف العام الماضي، بعدما تلقت السلطات الأمنية شكوى بخصوص فتاة فرت بعد تقدم شاب لخطبتها، وعند العثور عليها في محطة الحافلات بالدار البيضاء، روت لعائلتها أنها هربت خوفًا من الفضيحة؛ لأن الفقيه الذي يدرسها القرآن فض بكارتها منذ 4 سنوات.

وتقدم والد الفتاة بشكوى رسمية للسلطات، وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق واعتدى على فتيات أخريات يحفظن القرآن على يده، تتراوح أعمارهن بين 9 و 16 عامًا، عرفت منهن 7 بينما فضلت عائلات أخرى التكتم.