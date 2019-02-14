محاكمة عربي لاحق امرأة وتحرش بها في محطة وقود

أبو ظبي(صدى):

نظرت محكمة الجنح في الشارقة بالإمارات، قضية متهم من جنسية عربية بالتحرش بامرأة عربية وسبها، وذلك بعد أن لاحقهاىمنذ خروجها من باب منزلها، وتعرض لها في إحدى محطات الوقود وسبها.

وتقول السيدة في شكواها، أن المتهم قام باللحاق بها منذ خروجها من منزلها، الواقع بمنطقة ميسلون في إمارة الشارقة، وخلال قيادتها في الطريق، لاحظت أن المتهم يلحقها بمركبته، وتوقفت عند محطة الوقود، ونزلت من مركبتها لشراء فنجان قهوة، وفوجئت بالمهتم يتوقف في المحطة نفسها، ويترجل من مركبته.

وأضافت أن المتهم اشترى قهوة، وقال لها ادفعي ثمنها، وتلفظ بألفاظ غير لائقة لا تتذكرها لقدم القضية، ما دفعها لتقديم شكوى ضده، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

وأجلت المحكمة القضية إلى 13 مارس المقبل.