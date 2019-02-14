محاكمة عربي لاحق امرأة وتحرش بها في محطة وقود
نظرت محكمة الجنح في الشارقة بالإمارات، قضية متهم من جنسية عربية بالتحرش بامرأة عربية وسبها، وذلك بعد أن لاحقهاىمنذ خروجها من باب منزلها، وتعرض لها في إحدى محطات الوقود وسبها.
وتقول السيدة في شكواها، أن المتهم قام باللحاق بها منذ خروجها من منزلها، الواقع بمنطقة ميسلون في إمارة الشارقة، وخلال قيادتها في الطريق، لاحظت أن المتهم يلحقها بمركبته، وتوقفت عند محطة الوقود، ونزلت من مركبتها لشراء فنجان قهوة، وفوجئت بالمهتم يتوقف في المحطة نفسها، ويترجل من مركبته.
وأضافت أن المتهم اشترى قهوة، وقال لها ادفعي ثمنها، وتلفظ بألفاظ غير لائقة لا تتذكرها لقدم القضية، ما دفعها لتقديم شكوى ضده، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.
وأجلت المحكمة القضية إلى 13 مارس المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44368 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الخرفان عله
الا يتعرف باالغصب😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8240 ] نشر منذ 1 ساعة
مريض او سكران او به عله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44368 ] نشر منذ 1 ساعة
ولد شاف بنت بمحل ملابس..
خلصت البنت وتبي تطلع من المحل جاها وسألها عن إسمها قالتله : مروة
قالها : عشان خاطري لا تطلعين من المحل أتصلت لأمي حتى تجي تشوفك
البنت استحت ولفت ورجعت تقلب في الفساتين وهي تطالع له وتبتسم
جت الأم وناداها مروة التفت وهي منكسة رأسها من الخجل ..
قال لها الولد ارفعي رأسك يامروة ..
رفعت رأسها بأبتسامة لطيفة ..
قال الولد لأمه : بالله عليك يمة ما تشبه خالي عبدالقادر.
😂😂😂😂😂
الله لا يوفقك لا انت ولا امك ولا خالك☹💔
هذا لازم يتحاكم هو وخاله عبدالقادر
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23605 ] نشر منذ 56 دقيقة
وتلفظ بألفاظ غير لائقة لا تتذكرها لقدم القضية،
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يعني المعرفه قديمه ولكن تغيرت الضروف والاحوال
ريهام السعيد[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 26 دقيقة
لو انا مكانك كنت سكبت القهوة الحارة علي وجهه واستنجدت بالمارة باعلي صوت كي يتصلو بالشرطة للقبض عليه