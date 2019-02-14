إيموجي مبتذل في ” واتس آب ” يغضب المستخدمين
يعكف ” واتس آب ” على تطوير إصدار جديد لصور إيموجي تحوي تعبيرات أغضبت ملايين المستخدمين، كما أثارت حفيظة خبراء التقنية الحديثة.
وأثارت بعض الرموز التعبيرية التي يحويها التحديث المنتظر بـ ” واتس آب ” حفيظة ملايين المستخدمين، واعتبروها ” إيموجات مبتذلة ” .
وبررت الشركة بقولها: ” يمكن لبعض المستخدمين استخدامها وفق حالاتهم النفسية ” .
ووافقت الشركة بالفعل على لائحة صور الإيموجي الجديدة، وعزمت على إطلاقها في 5 مارس القادم.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء تقنية من استغلال هذه الرموز ” المبتذلة ” في الدردشات، ما قد يعرض مستخدميها للمساءلة القانونية، باعتبارها مسيئة وخادشة للحياء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى اسمي فيه ايموجي دو ايحاءات جنسيه 👌 يعني خمسه وخميسه وحركات درباويه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى اسمي فيه ايموجي دو ايحاءات جنسيه 👌 يعني خمسه وخميسه وحركات درباويه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44368 ] نشر منذ 2 ساعتين
خل خمستك لك
محد يبغاها😂😂😂😂😂😂😂😂😂