إيموجي مبتذل في ” واتس آب ” يغضب المستخدمين

وكالات(صدى):

يعكف ” واتس آب ” على تطوير إصدار جديد لصور إيموجي تحوي تعبيرات أغضبت ملايين المستخدمين، كما أثارت حفيظة خبراء التقنية الحديثة.

وأثارت بعض الرموز التعبيرية التي يحويها التحديث المنتظر بـ ” واتس آب ” حفيظة ملايين المستخدمين، واعتبروها ” إيموجات مبتذلة ” .

وبررت الشركة بقولها: ” يمكن لبعض المستخدمين استخدامها وفق حالاتهم النفسية ” .

ووافقت الشركة بالفعل على لائحة صور الإيموجي الجديدة، وعزمت على إطلاقها في 5 مارس القادم.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء تقنية من استغلال هذه الرموز ” المبتذلة ” في الدردشات، ما قد يعرض مستخدميها للمساءلة القانونية، باعتبارها مسيئة وخادشة للحياء.