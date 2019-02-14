إطلاق سراح ” مستثمر البورصة ” ومهلة 5 شهور لإعادة نصف مليار

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة الطائف، حكما يقضي بالإفراج عن مستثمر ما يسمى بـ ” البورصة العالمية ” بكفالة من سجن الطائف، وذلك بعد توقيف دام 10 سنوات.

وأمهلت المحكمة مدة 5 أشهر لإحضار السجلات المدنية لرؤساء المجموعات المتبقين في هذه القضية وتسليمها للمحكمة، وإعادة الرساميل في الحق الخاص المقدرة بـ500 مليون ريال.

وصدر قرار المحكمة أمس الأول الثلاثاء، خلال جلسة قضائية في المحكمة العامة بالطائف، نظرت في القضية الأشهر ماليا، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 13 سنة، وتم خلالها منحه المهلة، لإحضار وجمع السجلات المدنية لرؤساء المجموعات ومن خلالها المساهمون في كل مجموعة، بعد أن تم الانتهاء من 40 مجموعة، وهو ما يمثل نحو 80% من المساهمين، ويتبقى 10 من رؤساء المجموعات.

ومن المقرر حضور المستثمر إلى الجلسة القضائية في المحكمة العامة بالطائف في شوال القادم، لاستكمال إجراءات الحق الخاص المحددة بإعادة الرساميل.