بالفيديو.. لحظة دخول خادم الحرمين مكتبه السابق بقصر الحكم واسترجاعه للذكريات

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ،إلى مكتبه السابق بقصر الحكم في الرياض.

وجاءت زيارة الملك سلمان لمكتبه بعد انتهاءه من تدشين عدد من المشاريع في الرياض، حيث جلس يطالع شاشة تعرض ما تنقله كاميرات المراقبة، وبجواره أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر.

وظهر الأمير فيصل بن بندر وهو يوضح للملك سلمان أن الكاميرات تنقل كل الأعمال في شوارع الرياض.

وجلس الملك سلمان على مكتبه مسترجعًا ذكرياته ،وهو يطالع كتابًا به مجموعة من الصور.