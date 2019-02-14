حلوى الحشيش..حيلة تجار المخدرات لإغواء الأطفال
لجأ تجار المخدرات في بريطانيا إلى حيلة جديدة من نوعها، بهدف تعويد الأطفال على إدمان المواد المخدرة في عمر صغير، لكن الشرطة قد كشفتها.
وكانت السلطات في مقاطعة : كينت ببريطانيا قد عثرت على أكياس فضية اللون تحتوي على حلوى جيلاتينية، بحوزة شخص اشتبهت به.
واكتشفت الشرطة وجود مواد مخدرة مستخرجة من الحشيش ، ضمن مكونات الحلويات، لخلق جيل من المدمنين الصغار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44360 ] نشر منذ 24 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل😠