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حلوى الحشيش..حيلة تجار المخدرات لإغواء الأطفال

حلوى الحشيش..حيلة تجار المخدرات لإغواء الأطفال
لندن(صدى):

لجأ تجار المخدرات في بريطانيا إلى حيلة جديدة من نوعها، بهدف تعويد الأطفال على إدمان المواد المخدرة في عمر صغير، لكن الشرطة قد كشفتها.

وكانت السلطات في مقاطعة : كينت ببريطانيا قد عثرت على أكياس فضية اللون تحتوي على حلوى جيلاتينية، بحوزة شخص اشتبهت به.

واكتشفت الشرطة وجود مواد مخدرة مستخرجة من الحشيش ، ضمن مكونات الحلويات، لخلق جيل من المدمنين الصغار.


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