حلوى الحشيش..حيلة تجار المخدرات لإغواء الأطفال

لندن(صدى):

لجأ تجار المخدرات في بريطانيا إلى حيلة جديدة من نوعها، بهدف تعويد الأطفال على إدمان المواد المخدرة في عمر صغير، لكن الشرطة قد كشفتها.

وكانت السلطات في مقاطعة : كينت ببريطانيا قد عثرت على أكياس فضية اللون تحتوي على حلوى جيلاتينية، بحوزة شخص اشتبهت به.

واكتشفت الشرطة وجود مواد مخدرة مستخرجة من الحشيش ، ضمن مكونات الحلويات، لخلق جيل من المدمنين الصغار.