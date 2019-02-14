مجموعة الراشد تعلن عن 18 وظيفة فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وجاءت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

مشغل ميكانيكي مخرطة. ” عدد 8 وظائف/ الدمام ” .

مشغل ماكينات CNC ” عدد 6 وظائف/ الدمام ” .

ممثل مبيعات “الرياض ” .

ممثل مبيعات ” جدة ” .

ممثل مبيعات ” عدد وظيفتين/ الدمام ” .

ويتاح التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير حتى 13 مايو.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من هنـــــــــــا..