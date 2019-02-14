تعليق ” النقل ” على تصدعات الجسر المؤدي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام

عادل الحربي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور والفيديوهات، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد جسور الدمام، لبعض التصدعات، ما يشكل خطرًا.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أنه وبخصوص مقطع الفيديو المتداول عن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد ” المطار ” بالدمام، فإن هذا الجسر ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها.

وأشار إلى أن عدد الجسور التي يتم العمل على إصلاحها 22 جسراً، بتكلفة تجاوزت 38 مليون ريال، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.