لعدم قضاء عيد الحب بمفرده..عازب يبيع وقته للنساء

ويلينغتون(صدى):

في طريقة غريبة من نوعها، قرر رجل نيوزيلندي عازب أن يضمن عدم قضاء عيد الحب بمفرده عن طريق بيع جزء من وقته.

وقدم الرجل ويدعى ” بيتر وايلدنج ” فرصة للنساء لشراء موعد غرامي معه، والأسعار تبدأ من 7.81 جنيه إسترليني.

وعاني بيتر من نزيف في المخ عندما كان في الثانية عشرة من عمره والذي أوشك على قتله، وحال دون مواعدة أي فتاة في سنوات شبابه.

وأعلن بيتر عن الموعد الخاص عبر فيس بوك، حيث قدم مجموعة من الباقات المختلفة، والتي تتضمن قضاء الوقت لمدة ساعة في الصباح والحديث، وسيتضاعف السعر عند قضاء ساعتين معا في الصباح وتناول مشروب الشوكولاتة مع تشابك الأيدي.

لكن عند دفع المزيد من المال، ستحصل سعيدة الحظ على المزيد من الامتيازات مثل السباحة وتناول فطيرة مع مشروب، بالإضافة إلى وجبة والتقاط الصور معا.