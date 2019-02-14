بسبب ” الشماغ ” موظف بالأحوال المدنية يمنع مواطنًا من الدخول

علي القحطاني(صدى):

تعرض مواطنًا لمنعه من دخول مكتب الأحوال المدنية بأحد مناطق المملكة، بسبب عدم ارتدائه ” الشماغ ” .

ورفض الموظف دخول المواطن دون ارتداء الزي الرسمي للمملكة.

وتقدم المواطن بشكوى لحساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قال فيها: ” أنا ما دخلني بسبب شماغ خل عنك وقف خدمات ” .

ورد حساب العناية بعملاء الأحوال المدنية بقوله: ” يجب الالتزام بالزي الرسمي ” .