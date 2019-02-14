للجنسين..وظائف شاغرة لدى شركة ” ندى “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

يأتي ذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر.

وجاءت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

. سائق (الخبر).

. موظف المشتريات والمبيعات (عدد 4 وظائف/ جدة).

. محاسب أول (للجنسين/ الخبر).

. موظف المشتريات والمبيعات (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2019م.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل عن شروط الوظائف المُعلنة، من هنـــــا..