يستمر لـ 12 ساعة.. غبار وضباب ورياح على 6 مناطق

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، 3 تنبيهات مبكرة على مناطق ” الجوف، الحدود الشمالية، نجران ” .

وأفادت التنبيهات، بأن حالة الطقس ستكون ” نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ” .

وأوضحت أن حالة الطقس ستبدأ في منتصف ليل اليوم، وتستمر حتى الـ12 ظهر غد الخميس.

كما أصدرت تنبيهين مبكرين، على المنطقة الشرقية والمدينة المنورة، يفيد بـ ” تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ” ، من الواحدة بعد منتصف الليل حتى الثامنة صباح غد الخميس.

وأصدرت تنبيهًا على منطقة مكة المكرمة يفيد بـ ” نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة ” ، وذلك من الثالثة فجرًا وحتى الثالثة عصر غد الخميس.