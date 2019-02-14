بالفيديو.. ” المغامسي ” يعلق على حادثة ” الإفك “

نايف السالم(صدى):

علق الداعية صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على ” حادثة الإفك. ”

وقال الداعية، خلال استضافته في برنامج ” الأبواب المتفرقة ” الذي يذاع على قناة mbc، إنه لا يريد أن يفعل مثل ما فعله غيره في حديثهم وتناولهم لـ “ حادثة الإفك ” على مدى مئات السنين.

وجاء ذلك ردًا على استفسار طالبه بالتوضيح صراحة دون تلميح، في حكم من يتهم أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بارتكاب الفاحشة، سواء كانوا الشيعة أو غيرهم، قائلًا: ” أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء والإنسان لابد أن يكون عاقل ورشيد . ”

وتابع ” المغامسي “: “ لا ينبغي أن أقول قولًا، ثم أطالب الآخرين إما أن يقبلوه، وإما أن يكون حكمهم ( كذا وكذا) في إشارة لمن يقول بتكفير من يرمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، لأن هذا الأمر تم في قرون فلا يستطيع “ صالح عواد ” أو غيره أن يهدمه في لحظة.

ووجه حديث للمشاهد: ” هل تريد أن تثبت أن المغامسي مهادن.. ولم يقل الحكم ولم ينطق بكلمة الكفر، مضيفًا: ” ماذا جنى غيره علي مدار مئات السنين؟.. ما جنوا إلا زيادة في تمسك القوم بأمرهم .. الإنسان يستفيد من أخطاء غيره . ”