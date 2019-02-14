الأمير تركي الفيصل: العلاقات السعودية – الإسرائيلية ضرب من الخيال

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، على أن موقف المملكة تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة “.

وقال الفيصل لـ CNN: ” التقى الملك سلمان الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف المملكة لم يتغيَّر تجاه فلسطين “.

وعن غياب ولي العهد عن اللقاء بمحمود عباس أوضح الفيصل أن ذلك جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شيء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل، قائلًا : ” الملك يمثل المملكة، وولي العهد يتبع أوامر الملك “.

وفي سياق متصل قال الأمير: ” العملية القضائية جارية في قضية خاشقجي، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية “.