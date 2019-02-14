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بالفيديو.. شاكيرا تصدم الجمهور بعد تناولها كمية كبير من الطعام

بالفيديو.. شاكيرا تصدم الجمهور بعد تناولها كمية كبير من الطعام
أميرة خالد(صدى):

صدمت الفنانة العالمية شاكيرا، متابعيها باعترافها بأنها تتناول 4 أطباق معكرونة، رغم نحافتها الشديدة.

ونشرت شاكيرا، فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضية، إذ أوضحت أنها تحاول إحراق السعرات الحرارية التي اكتسبتها في ليلة سابقة، قائلة : ” أحاول حرق 4 أطباق باستا تناولتها الليلة الماضية ” .

يذكر أن النجمة العالمية، كانت قد أعلنت نفسه أنه تم ترشيحها للحصول على أربع جوائز ضمن 4 فئات في مهرجان جوائز الأغنية اللاتينية 2019.

وشملت هذه الفئات: أفضل فنانة بوب لاتينية منفردة، أفضل أغنية لاتينية لهذا العام عن أغنيتها مع الفنان مالوما ” كلاندستينو ” ، أفضل ألبوم نسائي وأفضل جولة.


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