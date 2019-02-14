بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم الذهاب إلى الشيوخ الذين يستعينوا بالجن الصالحين في فك السحر

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم الذهاب إلى الشيوخ الذين يستعينوا بالجن الصالحين في فك السحر.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه لا يمكن أن يتضح من خلال الرؤية المجردة مثل هذه الأمور، إلا إذا كان به مس أو أنه يتعامل مع الشياطين، والشياطين لا يمكنهم أن يخدموا الإنسان إلا إذا وقع في الكفر أو الشرك.

وتابع ” الخثلان “: ” ولهذا يجب أن هولاء الرقاه يترك عليهم هذا السؤال، كيف عرفت أن هذا مسحور ومكان السحر، ومن الإجابة يأتي التقييم. ”