غرق وافد بمستنقع حميد العلايا أثناء محاولته للصيد

أبها(صدى):

توفى وافد آسيوي في العقد الثالث من العمر إثر سقوطه في أحد المستنقعات بوادي الغيناء بمركز حميد العلايا التابع لمحافظ محايل أمس، وذلك أثناء محاولته للصيد.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فور تلقيها البلاغ، والتي قامت بانتشال الغريق من المستنقع حيث تم نقل جثمانه لمستشفى محايل العام.

وأكدت التقارير الأمنية أنه سيتم مخاطبة الطب الشرعي بعسير لمعاينة الجثمان وإصدار تقرير الطب الشرعي.