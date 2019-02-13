ما لا تعرفينه عن نحت الجسم بـ ” الكرايو “

أميرة خالد(صدى):

قالت تقول الدكتورة مرام نبيل أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة ، تتعرض الكثير من النساء للزيادة الملحوظة في الجسم خلال فصل الشتاء نتيجة قلة الحركة بالشكل الملحوظ، مع التعرض إلى درجات الحرارة المنخفضة مع تناول الوجبات الدسمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ وبالتالى الحصول على الشكل غير المرغوب فيه.

وأكدت ، أن أفضل الطرق التي يُمكن الاعتماد عليها لإذابة الدهون هي الاعتماد على جلسات الكرايو ذلك المصطلح العلمى الجديد الذي يتم من خلاله التركيز على المنطقة التي يُريد التخلص من دهونها، من خلال وضع جل بارد على المكان لحماية الجلد ثم يقوم جهاز الكرايو بشد الدهون وتبريدها باستخدام الموجات الصوتية.

وتابعت أخصائى التغذية العلاجية، أنه يتم تخفيض درجة حرارة الجهاز بالتدريج إلى حد الوصول إلى (-8.5) على أن تتراوح مدة الجلسة الواحدة من 45 دقيقة حسب المنطقة التي سيتم فيها إجراء الجلسة وسمك الدهون بها.