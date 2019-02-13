بالفيديو..حكم ولاية الأم في تزويج ابنتها

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم ولاية الأم في تزويج ابنتها، وذلك ردًا على سؤال متصلة خلال برنامج ” يستفتونك “.

ورد الشيخ قائلًا : شروط صحة النكاح بولي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي “، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل “.

وأضاف : المقصود بالولي هنا الأب ثم من يلي الأب من العصبة مثل الابن أو الجد أو الأخوة أو بني الأخوة، فالمرأة لاتزوج نفسها ولاتزوج غيرها.