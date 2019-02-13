بالفيديو.. رئيس الاتحاد السكندري: الهلال فريق قوي ولكننا نثق في اللاعبين

نواف السالم(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، إن فريق الهلال السعودي فريق قوي، وجماهيره قوية جدًا وأكثر من رائعة.

وتابع محمد، أن الهلال هو نادي المملكة، مضيفًا: ” ولكن إحنا كنادي الاتحاد السكندري، نثق في لاعبينا، ونثق في الجهاز الفني، وأكيد المباراة هتكون صعبة جدًا. ”

ويفتتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والاتحاد السكندري، وذلك يوم السبت القادم 16 فبراير 2019، الموافق 11 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.