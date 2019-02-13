” الجمعان ” : موجة مطرية قادمة على معظم المناطق

علي القحطاني(صدى):

توقع محلل المناخ تركي الجمعان، موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بزخات من البرد ناتجة عن تحرك منخفض جوي متمركز تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة، تبدأ غدًا الخميس وتشتد خلال يوم الجمعة المقبل.

وقال ” الجمعان ” إن حالة عدم الاستقرار تؤثر على منطقة مكة المكرمة؛ تشمل سواحلها جدة ورابغ بتأثير خفيف إجمالاً، وتؤثر على مرتفعاتها الطائف وميسان وأضم وضواحيها بأمطار غزيرة، تصحب بحبات من البرد، كما يصل تأثير الغزارة إلى منطقة القصيم، حيث متوقع أن تتأثر في نطاق الغزارة، وتشمل بريدة والبكيرية وعنيزة وضواحيها.

وأضاف : تتأثر كذلك منطقة الرياض بداخل نطاق الغزارة وتشمل عفيف والدوادمي والبجادية والرياض كمدينة ويصل التأثير كذلك إلى شقراء والزلفي وتتأثر المنطقة الشرقية من المملكة والغزارة واردة خصوصًا حفر الباطن والخفجي والجبيل والدمام وضواحيها، كذلك يصل التأثير على المرتفعات الجنوبية وخصوصًا منطقة الباحة وعسير وتشمل مرتفعاتها خصوصًا بلجرشي والنماص والمندق وخميس مشيط وضواحيها جميعًا.

وتابع : كما تتأثر منطقة المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تحت نطاق التأثير المحدود والسريع نتيجة ضعف العناصر الجوية هناك، ومن المتوقع أن يعقب الحالة انخفاض ملموس في درجات الحرارة نتيجة تدفق كتلة هوائية باردة وأجواء شتوية.