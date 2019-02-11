عبارات تجنبي قولها عند الانفصال عن شريك حياتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الاجتماعية، أنه عند اتخاذ الفتيات لقرار الانفصال عن زوجها أو خطيبها، يجب علىها أن تختار كلماتها وعباراتها بدقة كي لا تسبب الأذى للطرف الآخر.

ومن هذه العبارات التي يجب تجنبها:

– ” آمل أن نبقى أصدقاء ” : هذه العبارة تعتبر من أكثر العبارات التي تؤذي الطرف الآخر عند الانفصال، إذ إنه قد يشعر بصعوبة تامة بأن يبقى على تواصل مع شخص أحبه بصفته فقط صديقاً له.

– ” أنا آسف لأنك حزين ” : الانفصال قد يكون في كثير من الأحيان صعباً وقاسياً، وعلى الشخص الذي اتخذ هذا القرار أن يراعي مشاعر الطرف الآخر. لذلك، فعليه ألا يظهر مدى ارتياحه وتقبّله لهذا القرار إذا كان الطرف الآخر يشعر بالحزن والألم.

– ” ستجد شخصاً مناسباً لك أكثر مني ” : هذه العبارة قد تحزن الطرف الآخر كثيراً لأنها ستكون بمثابة تأكيد له على أن الانفصال قد تمّ.