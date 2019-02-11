واتساب يتيح تقنية جديدة لرفع درجات التأمين

وكالات(صدى):

أتاح تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” تقنية جديدة لرفع درجات تأمين تطبيقه إلى أقصى درجة؛ حيث يمكن من خلاله أن يفعّل المستخدم إمكانية تأمين رسائل بعينها وتأمين التطبيق نفسه عن طريق مستشعر بصمة الإصبع أو مستشعر بصمة العين.

وأصبح التحديث الجديد متاحاً حالياً على تطبيق ” واتساب ” على نظام تشغيل ” آي أو إس ” بهواتف ” آيفون “؛ فيما ينتظر مستخدمو ” واتساب ” على ” أندرويد ” التحديث الجديد قريباً؛ حيث يمكن تشغيل تلك الخاصية على النحو التالي: تحميل آخر تحديث لتطبيق “واتساب” ؛ ثم ادخل على ” إعدادات ” واتساب.

وأضاف: ” اضغط على أيقونة ” المساعدة “، ستجد صورة مع اسم آخر نسخة، فتأكد أنها الأحدث التي تحمل أرقام “2.19.20”. ؛ ثم ادخل إلى إعدادات ” واتساب ” مرة أخرى، واضغط على أيقونة “الحساب”، ثم اذهب إلى خيار ” الخصوصية ” ، وسيظهر خيار جديد اسمه “قفل الشاشة”.

ثم اضغط عليه، سيظهر خيار ” مستشعر بصمة الأصبع ” أو مستشعر ” فيس آي دي ” لبصمة الوجه، حسب نوع وإصدار هاتفك؛ وأخيرًا اختر توقيت إغلاق التطبيق، سواء ” حالاً ” أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.