مطالبات بإبعاد محترف النصر الجديد بسبب ” وشم “
خرجت العديد من الأصوات التي تطالب بإبعاد اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا عن المملكة، والذي لم يمثل فريق النصر حتى الآن، بسبب ” الوشم ” المرسوم على معصميه.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا على ” تويتر ” يتعلق بهذا الأمر، ليطالبون من خلاله بإبعاد ” بيريرا ” بسب الوشم، حيث اعتبروه وشمًا يشبه نجمة داوود ” النجمة السداسية ” .
ونُشرت صورًا للاعب بـ ” الوشم ” المرسوم على معصمه، مشيرين إلى أن هذه الصور تكشف عن الوشم المثير للجدل.
يُذكر أن النصر كان قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، للانضمام للفريق.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3496 ] نشر منذ 13 دقيقة
نقول شمس تطلع خبر يبان..
سالم[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 10 دقائق
خلو الناس في حالها
هذي حريات شخصيه
ليه هو جاي بيحدث عليكم وبيدخلكم في معتقداته
مثله مثل اللعيبه المسيحين اللي يرسمون صليب
مسوين لي فيها انكم رسل الله قي الارض يالحونش
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3496 ] نشر منذ 10 دقائق
نقول شمس تطلع خبر يبان..
يعني لا تقول بر لين توتسي عليه،
يعني تركدوا؟؟
كامل العنزى[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 10 دقائق
ياخوان القزع منتشر عندنا بالاعبين المسلمين الاولي تنبيه اللاعب المسلم اما هذا كافر مافرقت معه
كامل العنزى[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 9 دقائق
ياخوان القزع منتشر عندنا بالاعبين المسلمين الاولي تنبيه اللاعب المسلم اما هذا كافر مافرقت معه