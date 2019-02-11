مطالبات بإبعاد محترف النصر الجديد بسبب ” وشم “

خاص(صدى):

خرجت العديد من الأصوات التي تطالب بإبعاد اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا عن المملكة، والذي لم يمثل فريق النصر حتى الآن، بسبب ” الوشم ” المرسوم على معصميه.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا على ” تويتر ” يتعلق بهذا الأمر، ليطالبون من خلاله بإبعاد ” بيريرا ” بسب الوشم، حيث اعتبروه وشمًا يشبه نجمة داوود ” النجمة السداسية ” .

ونُشرت صورًا للاعب بـ ” الوشم ” المرسوم على معصمه، مشيرين إلى أن هذه الصور تكشف عن الوشم المثير للجدل.

يُذكر أن النصر كان قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، للانضمام للفريق.