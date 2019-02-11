طرق للتخلص من دهون البطن بعد الإنجاب

أميرة خالد(صدى):

ضعف عضلات الحوض سمة طبيعية بعد الحمل، ويتطلّب التغلب على رخاوة البطن وقتاً، مع اتخاذ الإجرءات التي تساعد على حرق الدهون في هذه المنطقة من الجسم.

وفي هذا الصدد كشف عدد من الأطباء عن بعض الطرق التي تساعد السيدات على استعادة رشاقة البطن بعد الولادة:

المشي. اصطحبي طفلك في عربة المشي يومياً. البدء لا تستهيني بالمشي مسافات قصيرة في البداية، فهي الطريق لاستعادة اللياقة، وزيادة المسافة تدريجياً.

المشي مسافة 1.6 كم يساعدك على حرق 100 سعرة حرارية.

تمرين القرفصاء. استندي على الحائط مع تباعد الساقين، وانزلي لأسفل قليلاً في حركة القرفصاء بإشراك عضلات الحوض، واستمري في هذه الوضعية لـ 10 ثوانٍ ثم انهضي لوضعية الوقوف.

كرري الحركة عدة مرات قدر طاقتك، وقومي بزيادة العدد تدريجياً حتى يصل إلى 20 مرة.

تمرين آخر. تمددي على ظهرك مع ثني الركبتين وتثبيت القدمين على الأرض. مع إبقاء الذراعين على الأرض ارفعي خصرك بمشاركة عضلات الحوض لأعلى، بعد عد بضع ثوانٍ في هذه الوضعية قومي بخفض خصرك ليعود إلى ملامسة الأرض.

كرّري التمرين 4 أو 5 مرات، ثم مع الوقت 8 مرات.

الرضاعة الطبيعية. من أفضل الطرق لحرق مزيد من السعرات الحرارية إرضاع الصغير من ثديك. تساعد الرضاعة على إطلاق مواد تقلص حجم الرحم لينكمش عائداً إلى حجمه قبل الحمل.

إذا استطعت الاشتراك في بعض برامج اليوغا سيساعدك ذلك كثيراً على التخلص من دهون البطن بسرعة.