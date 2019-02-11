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بالصور.. ظهور سيارة فيراري 488 بيستا تمتلك إطارات كربون خفيفة الوزن في لندن

بالصور.. ظهور سيارة فيراري 488 بيستا تمتلك إطارات كربون خفيفة الوزن في لندن
لندن (صدى):

شهدت شوارع لندن ظهور سيارة فيراري 488 بيستا – Ferrari 488 Pista مزودة بمواصفات إضافية مكلفة من ضمنها اطارات كربون فايبر خفيفية الوزن .

فكما توضح الصورة المرفق ضمن هذا الخبر ظهور نسخة من سيارة فيراري 488 بيستا سوداء اللون مع لمسات حمراء اللون ، وتميزت هذه النسخة من السيارة الإيطالية الخارقة بحصولها على اطارات مصنوعة من كربون فايبر خفيفة الوزن ، وبالتأكدي اطارات كرون فايبر تتوفر على سيارة 488 بيستا بشكل اختياري مقابل دفع المزيد من المال .

و ظهرت هذه السيارة لأول مرة في العالم ضمن فعاليات جنيف للسيارات في عام 2018 الماضي ، أخبرناكم أن سيارة فيراري 488 بيستا تعتبر النسخة الأعلى من طراز فيراري 488 جي تي بي – Ferrari 488 GTB ، مما يعني أنها النسخة البديلة عن سيارة فيراري 458 سبيشل أو سبيشيالي كما تلفظ باللغة الايطالية .

حيث أن اطارات كربون فايبر المتوفرة اختيارياً على أقوى سيارات فيراري 488 تعمل على تخفيض وزن السيارة بمقدار 14 كيلوغرام ، مما يعني أن انفاق مبلغ إضافي على إضافة اطارات كربون فايبر سينعكس بشكل إيجابي على أداء السيارة بما أن تقليل الوزن يساهم في تحسين ديناميكية السيارة .

ميكانيكياً القلب النابض لسيارة فيراري 488 بيستا محرك V8 سعة 3.9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 711 حصان (720 حصان أوروبي PS) و 770 نيوتن.متر من عزم الدوران .

يبلغ وزن نسخة بيستا من سيارة فيراري 488 جي تي بي بدون احتساب السوائل فيها 1,280 كيلوغرام ، مما يمكن السيارة الخارقة من الوصول إلى سرعة 100 كم/س بعد إنطلاقها من السكون في 2.85 ثانية ، وتزيد السرعة القصوى لهذه السيارة السريعة عن 340 كم/س .

أما بالنسبة لـ سعر سيارة فراري 488 بيستا فيبدأ بشكل أساسي في أسواقنا العربية من 333,200 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,249,500 ريال سعودي .


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