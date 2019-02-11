5 وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

نيودلهي(صدى):

من المشكلات التي تواجهها معظم بنات حواء، هي تساقط الشعر، والذي يسبب إزعاجا للكثيرات، عندما يكون التساقط بشكل كبير، وقد تلجأ الكثيرات إلى الشامبوهات وكريمات علاج تساقط الشعر، ولكن في معظم الأحيان لا يأتي الأمر بنتائج مرضية.

ولكن تؤكد خبيرة التجميل الهندية ” أرميشا ” ، أن الحل الأمثل لتساقط الشعر، هو اللجوء للطبيعة الفنية بالكثير من المواد المفيدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

البصل والثوم والليمون

ضعي عصير البصل الطازج أو عصير الثوم مباشرة على فروة الرأس، لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه جيدا بعصير الليمون لإزالة الرائحة، وللمزيد من القوة.

الجزر وحليب جوز الهند

اخلطي عصير الجزر وحليب جوز الهند، وضعيه على شعرك.

فهذا سوف يساعد على تقوية بصيلات الشعر.

خل التفاح أو الأرز

خل التفاح من أفضل علاجات تساقط الشعر، وخاصة للشعر الدهني، فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية لتعمل بصيلات الشعر على نحو أفضل.

قومي بتدليك فروة الرأس ببعض خل التفاح المذاب في الماء، ويشطف بالماء الدافئ بعد 10 دقائق.

الصبار

استخرجي المادة اللزجة من داخل ورقة الصبار، وتذاب في وعاء من الماء.

ضعيها على شعرك، مع تدليك فروة رأسك.

يشطف الشعر بالماء الدافئ، بعد 10 دقائق.

البنجر

تغلي بعض جذور البنجر لمدة 10 دقائق، واتركيها لتبرد.

اشطفي شعرك بماء البنجر الناتجة عن غليانه، ودلكي بها فروة الرأس والشعر من 2-3 مرات في الأسبوع.