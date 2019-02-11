مصر تحدد موقفها النهائي من عودة العلاقات مع قطر

القاهرة(صدى):

أكدت وزارة الخارجية المصرية ثبات الموقف المصري تجاه مقاطعة قطر في ظل عدم تغيير سياستها .

جاء ذلك على لسان الوزير سامح شكري الذي شدد في تصريحاته لقنوات ” الحياة ” و ” ONE ” المصريتين أن فض المقاطعة مع قطر مرهون بتغيير ملموس في سياستها ، بحيث لا تسبب آثار سلبية على مصر وشعبها .

وأضاف قائلاً : فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت .