مصر تحدد موقفها النهائي من عودة العلاقات مع قطر
أكدت وزارة الخارجية المصرية ثبات الموقف المصري تجاه مقاطعة قطر في ظل عدم تغيير سياستها .
جاء ذلك على لسان الوزير سامح شكري الذي شدد في تصريحاته لقنوات ” الحياة ” و ” ONE ” المصريتين أن فض المقاطعة مع قطر مرهون بتغيير ملموس في سياستها ، بحيث لا تسبب آثار سلبية على مصر وشعبها .
وأضاف قائلاً : فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44064 ] نشر منذ 16 دقيقة
تنظيم الحمدين لن يتغير
الا بزوااااااااله من الوجود
للأبد😐