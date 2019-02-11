مركز العمليات الأمنية يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد ” 911 ” التابع لوزارة الداخلية عن توفر وظائف للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز العقيد عبدالله الطويان، أن من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى؛ لافتًا إلى أن مكان العمل: منطقة مكة المكرمة (حالياً)، ومنطقة الرياض (قريباً).

وأشار إلى أنه سيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية متضمنه جميع المؤهلات والمهارات للبريد الإلكتروني التالي: [email protected]؛ كما سيحال الطلب إلى الإدارة المختصة.