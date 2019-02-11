تفاصيل محاكمة عربي استولى على 700 ألف درهم من خليجية ووعدها بالزواج

أبو ظبي(صدى):

أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً عربي الجنسية، انتحل صفة خليجي، ووعد خليجية بالزواج، وهدّدها بنشر صور إباحية، وأرغمها على تحويل 700 ألف درهم له.

وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس عاماً ونصف العام، وغرامة قدرها 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

واسندت النيابة العامة تهم ابتزاز وتهديد المجني عليها بإسناد أمور خادشة للشرف، ونشر صور لها تظهر مفاتنها لحملها على إعطائه مبالغ نقدية، وخزن بقصد العرض على الغير مواد إباحية، حيث احتفظ في هاتفه بصور إباحية للمجني عليها محل التهمة الأولى وغيرها بقصد نشرها، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على النقود المملوكة للمجني عليها باتخاذ اسم كاذب والادعاء بأنه إماراتي الجنسية، ووعدها بالزواج على غير الحقيقة، بالإضافة إلى إقامة الجاني في البلاد بصورة غير مشروعة.